Участниками согласованной акции КПРФ, которая проходит на проспекте Сахарова в Москве, стали около четырёх тысяч человек.
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Протестующие выступают за «честные и чистые выборы». В числе участников митинга, наряду с лидером партии Геннадием Зюгановым и членами руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественники.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы отказали заявителям в проведении пикетов 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В мэрии столицы пояснили, что уведомления были оформлены с нарушениями.