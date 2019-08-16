https://static.news.ru/photo/610c8282-c0d7-11e9-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Участниками согласованной акции КПРФ, которая проходит на проспекте Сахарова в Москве, стали около четырёх тысяч человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Протестующие выступают за «честные и чистые выборы». В числе участников митинга, наряду с лидером партии Геннадием Зюгановым и членами руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественники.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы отказали заявителям в проведении пикетов 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В мэрии столицы пояснили, что уведомления были оформлены с нарушениями.