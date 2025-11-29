В МВД назвали признаки взломанного аккаунта

Неожиданная просьба от знакомого в мессенджере переслать деньги является признаком взломанного аккаунта, предупредило МВД РФ. Там добавили, что поступление от них файлов с подозрительным содержанием также должно насторожить, передает ТАСС.

В материалах МВД говорится, что обычно мошеннические файлы имеют формат APK и несут в себе установочные пакеты вредоносных программ. С помощью этих программ аферисты получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у пожилых людей пенсионные накопления под видом участия в «программе долгосрочных сбережений» или «госфинансирования пенсий». Злоумышленники обещают быстрые выплаты и «мгновенное удвоение средств».

До этого пострадавшие от мошенников пенсионеры из Новосибирска смогли вернуть деньги с помощью прокуратуры. Они получили назад 448 тыс. рублей. Злоумышленники позвонили двум пенсионеркам, представившись сотрудниками банка. Обманом мошенники смогли получить данные их счетов.