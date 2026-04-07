В мундире больше не делаю. Готовлю картофель по-немецки — в сливках с ветчиной и чесночком— вкуснее мяса

Тушеный с ветчиной картофель в сливочном соусе с лимонной цедрой — это блюдо, которое превращает обычный гарнир в настоящий кулинарный шедевр. Беру молодой картофель, сливки, ветчину и лимон — и через 40 минут на столе нежные, ароматные картофелины в бархатистом соусе, с хрустящими кусочками ветчины и свежей петрушкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: картофель сохраняет форму, но становится мягким и пропитанным сливками, ветчина добавляет соленую нотку и аппетитную корочку, а лимонная цедра и чеснок делают вкус ярким и свежим.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодого картофеля, 150 мл сливок 33%, 50 г ветчины, 10 г чеснока, 10 г петрушки, 50 г лимона (цедра и сок), 150 мл воды, 15 мл растительного масла, соль и перец по вкусу. Картофель отварите в мундире 30 минут, слейте воду. Лимон ошпарьте, снимите цедру, выжмите сок. На масле обжарьте ветчину пару минут, переложите на салфетку. В ту же кастрюлю налейте воду, сливки и лимонный сок, добавьте чеснок и цедру. Положите картофель, посолите, поперчите, тушите 2–3 минуты. Добавьте ветчину и рубленую петрушку, перемешайте и снимите с огня. Подавайте горячим.

