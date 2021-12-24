В Москве задержали подозреваемого в нападении на сына бойца Дацика

Московские правоохранители задержали подозреваемого в избиении несовершеннолетнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина жил в том же доме, где произошло нападение. Пострадавший 16-летний Ярослав находится в больнице с сотрясением мозга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как рассказал сам подросток, у злоумышленника поехала «кукуха». По его словам, мужчина находился в невменяемом состоянии, вероятно, употреблял психотропные вещества. После того как тот два раза ударил его в челюсть, молодой человек перестал осознавать происходящее и тоже вступил в драку.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на двух подростков в подъезде жилого дома в центре Москвы, одним из пострадавших оказался сын скандально известного бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика.

Нападение произошло днём 22 декабря неподалёку от станции метро «Курская». Подростки находились на втором этаже жилого дома, когда житель этого дома, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, набросился на них с кулаками. Врачи детской городской больницы Св. Владимира, куда были госпитализированы пострадавшие, диагностировали у них черепно-мозговые травмы и множественные гематомы.