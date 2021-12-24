Неизвестный избил сына бойца ММА Дацика и его компаньона

Неизвестный напал на двух подростков в подъезде жилого дома в центре Москвы, один из пострадавших — сын скандально известного бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Оба несовершеннолетних с травмами были доставлены в больницу, передаёт РЕН ТВ.

Нападение произошло днём неподалёку от станции метро «Курская». Подростки находились на втором этаже жилого дома, когда житель этого дома, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, набросился на них с кулаками. Врачи детской городской больницы Св. Владимира, куда были госпитализированы пострадавшие, диагностировали у них черепно-мозговые травмы и множественные гематомы.

Днём 22 декабря неизвестный, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, в подъезде на Нижней Сыромятнической улице избил двух подростков, после чего скрылся. Среди пострадавших, по предварительным данным, сын бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалом.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что трое молодых людей избили чемпиона по фигурному катанию Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрия Соловьёва. Нападение произошло ночью в центре Москвы, когда спортсмен заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову.