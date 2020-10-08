В Москве за сутки выявили 3701 заразившегося коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e5f50826-0a04-11eb-8d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 3701 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе выявлено 321 812 заболевших.

Жертвами COVID-19 в Москве за последние 24 часа стали 33 пациента. Общее число летальных исходов достигло 5530.

Выздоровели за минувшие сутки 1424 человека, всего болезнь побороли 259 127 заболевших.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной, как весной.