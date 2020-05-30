В Москве выпало 140% месячной нормы осадков за двое суток

https://static.news.ru/photo/e0aa0cee-a2fe-11ea-855c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица бьёт рекорды по осадкам. Только за последние двое суток в городе выпало 140% от майской месячной нормы.

За ночь в городе выпало более 20% месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы влаги, — рассказал источник «Интерфакса» в метеобюро.

Общий прирост за двое суток составил 72 мм, тогда как характерная для мая норма не превышает 51 мм.

Согласно расчётам синоптиков, начиная с 6 июня температура в регионе резко пойдёт вверх, есть вероятность, что вторая неделя лета уже будет соответствовать климатическим нормам этого периода. Дневная температура в следующие выходные может составить +20...+25 градусов Цельсия, писал NEWS.ru.