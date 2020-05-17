В Москве вылечились ещё 1423 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/99aab166-98d3-11ea-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы вылечились ещё 1423 человека, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 18 мая сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь количество выздоровевших после заражения COVID-19 жителей Москвы увеличилось до 28 913, передаёт ТАСС.

В общей сложности, по информации на 18 мая, в мире коронавирусом заболели 4 806 881 человек, 316 738 из них скончались, 1 862 026 пациентов вылечились.

В России заразились 281 918 граждан. По стране зафиксировано 2642 смерти пациентов с коронавирусом, 67 432 пациента излечились. В Москве заболели 142 824 горожанина, скончались 1503 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, около двух тысяч работающих в Московской области врачей инфицированы COVID-19, умерли 16 медиков, сообщила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова.