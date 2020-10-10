В Москве умер известный географ-урбанист Лаппо

Известный географ и специалист по урбанизации, лауреат государственной премии СССР Георгий Лаппо скончался в Москве.
Лаппо ушёл из жизни на 98-м году жизни в ночь на 10 октября в своей квартире на улице Академика Анохина. Он страдал онкологическим заболеванием,
Профессор Лаппо всю жизнь занимался урбанистикой городов. Именно он разработал систему районирования городских агломераций.
Ранее стало известно, что физик и правозащитник Юрий Орлов, который основал Московскую Хельсинкскую группу вместе со Светланой Алексеевой, скончался. Ему было 96 лет. О случившемся 28 сентября сообщили представители пресс-службы правозащитной организации.
Ещё в мае 2020 года Орлов обращался к МХГ со словами поддержки. В день рождения организации он подчёркивал важность действий в защиту прав человека. В МХГ заявили, что в 1976 году именно идея Орлова положила начало международного Хельсинкского движения. Согласно тому, что утверждал физик и мыслитель, граждане способны самостоятельно отслеживать соблюдение человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, писал NEWS.ru.
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