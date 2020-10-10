В Москве умер известный географ-урбанист Лаппо

https://static.news.ru/photo/bb7f0868-0b1b-11eb-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Известный географ и специалист по урбанизации, лауреат государственной премии СССР Георгий Лаппо скончался в Москве.

Лаппо ушёл из жизни на 98-м году жизни в ночь на 10 октября в своей квартире на улице Академика Анохина. Он страдал онкологическим заболеванием, передаёт MK.RU.

Профессор Лаппо всю жизнь занимался урбанистикой городов. Именно он разработал систему районирования городских агломераций.

Ранее стало известно, что физик и правозащитник Юрий Орлов, который основал Московскую Хельсинкскую группу вместе со Светланой Алексеевой, скончался. Ему было 96 лет. О случившемся 28 сентября сообщили представители пресс-службы правозащитной организации.

Ещё в мае 2020 года Орлов обращался к МХГ со словами поддержки. В день рождения организации он подчёркивал важность действий в защиту прав человека. В МХГ заявили, что в 1976 году именно идея Орлова положила начало международного Хельсинкского движения. Согласно тому, что утверждал физик и мыслитель, граждане способны самостоятельно отслеживать соблюдение человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, писал NEWS.ru.