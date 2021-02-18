В Москве суд арестовал члена террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

https://static.news.ru/photo/52d9ee3e-71f2-11eb-b210-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО одного из задержанных в ходе рейдов, прошедших в нескольких российских регионах. Речь идёт о членах запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судья назначила обвиняемому Хайдарову О. Р. два месяца под арестом, до 6 апреля 2021 года.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), — пояснила собеседница ТАСС.

При этом статья, по которой проходит Хайдаров, подразумевает до 20 лет тюрьмы. Об арестованном, со слов источника, известно, что он работал поваром в одном из московских ресторанов.

Партия исламского освобождения, а именно так переводится название «Хизб ут-Тахрир», в некоторых странах мира признана террористической. В России она запрещена по решению суда с 2003 года. Сторонники этого движения выступают за устранение всех немусульманских правительств и создание «всемирного исламского халифата».

Оперативники выслеживали и задерживали членов «Хизб ут-Тахрир» в 10 регионах России. В отношении семерых из них уголовные дела за участие в террористических организациях уже возбуждены. Их обвиняют в вербовке российских мусульман в ряды боевиков, распространении экстремистской идеологии, призывам к насилию на религиозной почве, сообщал NEWS.ru.