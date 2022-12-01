В Москве скончался внук Корнея Чуковского В Москве умер известный ученый-физик Николай Чуковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве скончался известный ученый-физик Николай Чуковский, внук поэта-переводчика Корнея Чуковского, пишет «Московский Комсомолец». По информации газеты, он умер в своей квартире на юго-западе Москвы 30 ноября. Ему было 89 лет.

Издание отмечает, что Чуковский занимался изучением спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники (НИИ РЛ) МГТУ имени Николая Баумана. Он был вторым мужем знаменитой советской теннисистки Анны Дмитриевой. По данным газеты, в молодости их познакомил внук писателя Алексея Толстого.

Ранее стало известно, что ученый из Санкт-Петербурга Валерий Митько, проходивший обвиняемым по делу о государственной измене, скончался. Ему был 81 год. О смерти мужчины сообщили защищавшие его представители правозащитного проекта «Первый отдел».

В июле через три дня после ареста по делу о госизмене умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер. По словам родственников, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, которые Колкер читал студентам во время международной конференции в Китае. Как уточнил сын ученого, презентации преподавателя перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.