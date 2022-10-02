Скончался обвинявшийся в госизмене ученый Митько

Фото: Arctic Social Sciences Academy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Валерий Митько

Ученый из Санкт-Петербурга Валерий Митько, проходивший обвиняемым по делу о государственной измене, скончался. Ему был 81 год. О смерти мужчины сообщили защищавшие его представители правозащитного проекта «Первый отдел». Подчеркивается, что в последнее время ученый испытывал серьезные проблемы со здоровьем, передает «Интерфакс».

Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, — заявили правозащитники.

В последнее время Митько плохо себя чувствовал, ему приходилось все чаще вызывать скорую и ложиться в больницу. Мужчина был не в состоянии ходить и сидеть. Кроме того, он лишился возможности ухаживать за своей женой — лежачей больной.

В рамках расследования дела о государственной измене следствие утверждало, что Митько передал китайским спецслужбам материалы, содержащие гостайну. Сделано это было якобы во время поездки ученого в КНР в 2018 году. В материалах, отмечали в СК, была информация о разработках в сфере гидроакустики. Зимой 2022-го его дело передали в суд, но по существу процесс не начался. Ученый свою вину так и не признал.

В июле через три дня после ареста по делу о госизмене умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер. По словам родственников, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, которые Колкер читал студентам во время международной конференции в Китае. Как уточнил сын ученого, презентации преподавателя перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.