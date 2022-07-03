Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

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Дмитрий Колкер

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер умер через три дня после ареста по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник. Накануне дочь ученого Алина Миронова сообщала, что у исследователя четвертая стадия рака.

Он скончался, — сказал собеседник агентства.

Сын Колкера Максим ранее подчеркнул, что отца задержала ФСБ, когда тот находился на лечении в больнице. 30 июня Советский районный суд Новосибирска арестовал исследователя до 29 августа по делу о госизмене. После ареста, по словам Максима, ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.

По словам родственников, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, которые Колкер читал студентам во время международной конференции в Китае. Как уточнил сын ученого, презентации преподавателя перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.

Отметим, что Колкер являлся научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН. Ранее в отношении отделения возбудили несколько уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

До этого в Новосибирске был арестован по подозрению в госизмене главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. По словам родственников, ученый также находится в СИЗО «Лефортово».