В Новосибирске арестовали второго ученого по подозрению в госизмене Физик Анатолий Маслов арестован по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске арестован по подозрению в госизмене ещё один ученый-физик. Речь идет о главном научном сотруднике Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолии Маслове, сообщает NGS.ru. Накануне стало известно о заключении под стражу завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера.

Информацию об аресте Маслова ресурсу подтвердил замдиректора по научной работе ИТПМ Евгений Бондарь. Каких-либо подробностей он не сообщил.

Бондарь отметил, что Маслов широко известен и в России, и в мире. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под его руководством защищено восемь докторских и 11 кандидатских диссертаций.

По словам родственников Маслова, он в настоящее время находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Как сообщалось ранее, физик Дмитрий Колкер также подозревается в государственной измене, в частности, в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Он находится в «Лефортово», куда помещен до 29 августа. По словам родственников ученого, силовики задержали его во время прохождения лечения в больнице — у физика диагностирована четвертая стадия рака.