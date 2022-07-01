Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене Российского ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в управлении судебного департамента региона. Его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), до 29.08.2022, — сообщили в управлении.

Как рассказал в соцсетях сын Дмитрия Колкера Максим, ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, у мужчины диагностирована четвертая стадия рака. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Что касается обвинений в госизмене, то Максим Колкер утверждает, что его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, и презентации перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве от рака четвёртой степени умер сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роман Ковалёв, осуждённый на семь лет колонии по обвинению в госизмене. 12 апреля Лефортовский суд Москвы освободил учёного от наказания из‑за болезни, на свободе он пробыл всего две недели.