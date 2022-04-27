Умер осуждённый за госизмену учёный Ковалёв

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалёв, осуждённый на семь лет колонии по обвинению в госизмене, умер, сообщили в адвокатском объединении «Первый отдел», который оказывал учёному правовую помощь. Там отметили, что у Ковалёва был рак четвёртой степени. На свободе он пробыл всего две недели. 12 апреля Лефортовский суд Москвы из‑за болезни освободил от наказания учёного. Незадолго до освобождения Ковалёва ушла из жизни его супруга.

Умер Роман Ковалёв, которого 13 апреля освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья, — говорится в сообщении.

Лефортовский суд Москвы 12 апреля освободил Ковалёва в связи с наличием у него заболевания, препятствовавшего отбыванию наказания. Учёного приговорили к семи годам колонии строгого режима по статье 275 УК России (шпионаж, выдача гостайны) в июне 2020 года.

Ковалёва задержали и арестовали спустя год после ареста его учителя, 75-летнего ведущего учёного ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, также по делу о госизмене. По версии следствия, Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.

Фабула дела Ковалёва не разглашалась.

Кудрявцев умер в апреле 2021 года. Причиной смерти бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, по данным правозащитников, стало онкологическое заболевание.