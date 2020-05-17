В Москве скончались ещё 77 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/78a973c2-9873-11ea-a477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что за сутки скончались ещё 77 человек.

Накануне сообщалось о 71 умершем пациенте. Общее число летальных исходов в столице составило 1580 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.

NEWS.ru писал, что первыми симптомами коронавирусной инфекции могут быть тошнота, рвота и диарея. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что заболевание не всегда начинается как ОРВИ.