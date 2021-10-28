В Москве разбился и сгорел автомобиль Tesla сына экс-депутата Госдумы
Александр Чеков
Александр Чеков
20:04, 28 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Автомобиль Tesla Model S Plaid врезался в фонарный столб в Новой Москве и сгорел, сообщила столичная Госавтоинспекция. По информации Baza, машина принадлежит сыну миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько, Ивану. Водитель после аварии выжил.
В ТиНАО возле метро «Прокшино» водитель автомобиля «Тесла» совершил наезд на мачту городского освещения, машина загорелась, — говорится в сообщении ГИБДД.
Авария произошла вечером в Проектируемом проезде 7029. По предварительным данным, электрокар перед ДТП разогнался до 200 километров в час, затем водитель не справился с управлением. От удара Tesla разорвало пополам, машина загорелась. Находившийся за рулем мужчина тем не менее остался жив, он отделался перeлом ноги.
У места ДТП образовалась пробка. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание.
Ранее сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём попал в аварию недалеко от Барвихи под Москвой. Молодой человек был за рулём автомобиля Tesla.