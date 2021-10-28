В Москве разбился и сгорел автомобиль Tesla сына экс-депутата Госдумы

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Адвоката советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявили в розыск за разглашение данных следствия. Об этом Иван Павлов рассказал в своём Telegram-канале. При этом он заявил, что с июля его не вызывали к следователю, а его местонахождение легко установить.

20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё...