https://static.news.ru/photo/0e580fcc-4fe6-11ea-a0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласованный со столичной мэрией митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию страны начался на Суворовской площади.

На встречу пришли несколько сотен граждан. Они начали мероприятие с минуты молчания в честь протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.

На митинг пришли председатель движения «Новороссия» Игорь Стрелков и полковник ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимир Квачков, передаёт ТАСС

Ранее эксперты, опрошенные NEWS.ru, отметили, что голосование по поправкам будет чем-то средним между опросом и референдумом, а организация наблюдательного процесса максимально приближена к выборам главы государства, но без международных и партийных наблюдателей.