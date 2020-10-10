В Москве предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

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Повышение размера штрафов за несоблюдение масочного режима, а не ограничение передвижения, поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам эксперта, ношение масок является наиболее действенным способом защиты от COVID-19.

Всё нужно решить одним простейшим путём — точным соблюдением масочного режима. Если публика не понимает, что надо это делать, а в метро из 10 человек только один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры. Не надо прекращать ходить на работу. Надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран, — рассказал вирусолог в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Зуев подчеркнул, что у москвичей достаточно низкий уровень санитарной культуры. Он добавил, что необходимо следовать примеру Китая в вопросе ответственного отношения к рекомендациям по противодействию вирусу. По его словам, жители столицы не носят маски, так как думают, что вируса нет.

Обратите свои взоры на Китай. За счёт дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций страна пришла к тому, к чему пришла, — пояснил Зуев.

Ранее глава правительства Баварии Маркус Зёдер предложил ввести на всей территории Германии единый штраф в размере €250 для нарушителей масочного режима. Чиновник пояснил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране напоминает весеннюю. Если власти не примут мер для предотвращения распространения инфекции, ФРГ грозит повторный локдаун. В стране установлен штраф за появление в общественных местах без защитной маски, однако суммы взыскания различаются по регионам, и они существенно ниже предлагаемой Зёдером.

Между тем бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса. Весной, когда в стране вводились ограничительные меры, у врачей не было ни опыта, ни практики лечения заболевания. Сейчас же есть всё, включая диагностику, и самое главное — средство профилактики, то есть вакцина, подчеркнул санврач. За это время российские врачи научились лечить коронавирус, выработаны эпидемиологические правила, которые выполняют люди, привёл аргументы депутат Госдумы. Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет, писал NEWS.ru.