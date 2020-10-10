В Германии предложили штрафовать на €250 за отсутствие маски

https://static.news.ru/photo/3c032006-0b9d-11eb-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер предложил ввести на всей территории Германии единый штраф в размере €250 для нарушителей масочного режима.

Чиновник пояснил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране напоминает весеннюю. Если власти будут не примут мер для предотвращения распространения инфекции, ФРГ грозит повторный локдаун, сообщает Bild am Sonntag.

Согласно последним данным, за время пандемии в Германии COVID-19 заразились 322,9 тысячи человек. За последние сутки в стране было зафиксировано около трёх с половиной тысяч новых случаев инфицирования. Жертвами коронавируса стали 9,6 тысяч немцев.

В стране установлен штраф за появление в общественных местах без защитной маски, однако суммы взыскания различаются по регионам и они существенно ниже предлагаемой Зёдером.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вместо новой самоизоляции прививать россиянам ответственное отношение к своему здоровью. По его словам, это следует делать в том числе и с помощью штрафов.