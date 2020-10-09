Онищенко предложил воспитывать сознательность в россиянах штрафами

https://static.news.ru/photo/dbab6fea-0ac2-11eb-8a23-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторное введение жёстких ограничений в связи с ростом заражений коронавирусом недопустимо. Сознательное отношение россиян к собственному здоровью и к окружающим следует воспитывать с помощью штрафов. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он пояснил что введение карантинных мер, аналогичных весенним, может иметь негативные последствия как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим — ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили, — цитирует депутата ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что вместо новой самоизоляции россиянам необходимо привить ответственное отношение к своему здоровью.

В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания, — заявил парламентарий.

При этом он отметил, что граждан необходимо обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты.

Накануне стало известно, что в России зафиксирован самый высокий суточный прирост заражения COVID-19 за всё время пандемии — 12 126. Всего в стране выявлено более 1,2 млн заболевших. Жертвами инфекции стали 22,2тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко раскритиковал решение столичных властей о двухнедельных школьных каникулах. По его мнению, эффективнее было бы перевести детей на дистанционное обучение.