«И маска не спасёт»: Онищенко объяснил неприятие жёстких мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/219f92aa-0b3c-11eb-a67d-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.

Весной, когда в стране вводились ограничительные меры, у врачей не было ни опыта, ни практики лечения заболевания. Сейчас же есть всё, включая диагностику, и самое главное — средство профилактики, то есть вакцина, подчеркнул санврач. За это время российские врачи научились лечить коронавирус, выработаны эпидемиологические правила, которые выполняют люди, приводи т аргументы депутат Госдумы KP.RU.

Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет.

И пусть она, эта проклятая инфекция, живёт себе своей жизнью, а мы будем идти вперед. Будете паниковать — вас и маска не спасет! — подытожил академик РАН.

Также Онищенко резко выступил против блокировки проездных социальных карт. Санврач уверен. что отношения власти и населения должны носить партнёрский характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повторное введение жёстких ограничений в связи с ростом заражений коронавирусом недопустимо. Сознательное отношение россиян к собственному здоровью и к окружающим следует воспитывать с помощью штрафов, заявил Геннадий Онищенко.