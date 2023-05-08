Художник-декоратор Лариса Преображенская сгорела в московской промзоне

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Лариса Преображенская

В Москве погибла художник-декоратор Лариса Преображенская, работы которой выставлялись в Третьяковской галерее, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Обгоревший труп женщины был найден в промзоне на Бутырском хуторе.

По данным канала, Преображенская приехала туда накануне вечером. Она арендовала там помещение под склад и охране пояснила, что собирается сжечь какие-то ненужные бумаги.

После этого женщину никто не видел до следующего утра, когда сторож нашел ее тело при обходе территории. Предполагается, что Преображенская случайно подожгла сама себя.

Ранее сообщалось, что в деревне Шеманиха Нижегородской области во время возгорания в пожарной части погиб один сотрудник. Погибший работал водителем. Предполагается, что возгорание произошло из-за того, что он уснул с непогашеной сигаретой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарная часть выгорела полностью.

Под Ярославлем пассажир легкового автомобиля сгорел в нем после ДТП. Водитель машины из-за погоды не справился с управлением, врезался в дерево и остановился у АЗС. Очевидцы помогли водителю выбраться из авто, после чего машина загорелась. Пассажир выбраться из салона не успел.