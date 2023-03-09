Мужчина сгорел в депо пожарной части под Нижним Новгородом Под Нижним Новгородом мужчина погиб в депо пожарной части из-за непотушенной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гострудинспекция начала разбирательство по факту смерти пожарного в деревне Шеманиха Нижегородской области. По данным ведомства, 47-летний мужчина скончался при пожаре в депо пожарной части. Возгорание произошло в полночь.

По поступившей информации, 9 марта в 00:35 произошел несчастный случай при пожаре в помещении депо МПК в д. Шеманиха Краснобаковского м. о. Нижегородской области. В результате погиб пожарный 1976 года рождения, — говорится в сообщении трудовой инспекции.

Как пишет Telegram-канал Ni Mash, погибший был водителем пожарной части. По предварительным данным, мужчина мог заснуть в комнате отдыха с непотушенной сигаретой. Известно, что огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Пожарная часть выгорела полностью, также повреждены два служебных автомобиля.

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