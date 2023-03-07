Полицейские пили кофе, пока горел военкомат SHOT: военкомат в Мурманске подожгли из-за халатности устроивших перерыв полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкомат в Мурманске подожгли в ночь на 23 февраля из-за халатности полицейских, которые решили устроить себе перерыв и впоследствии упустили злоумышленника, сообщил Telegram-канал SHOT. Предположительно, охранявшие военкомат правоохранители отсутствовали на посту более часа. Этим и воспользовался неизвестный, бросивший в здание «коктейль Молотова».

По данным SHOT, территорию мурманского военкомата в ночь поджога охраняли капитан Александр И. и старший лейтенант Артем А. В какой-то момент стражи порядка решили отдохнуть и устроили перерыв. Пока полицейские больше часа пили кофе, к военкомату подобрался неизвестный, бросивший в здание бутылку с зажигательной смесью. Пламя повредило внешние части оконных рам.

Теперь действия правоохранителей, упустивших преступника, проверяют по статье «Халатность».

Здание военкомата в Мурманске, расположенного на улице Капитана Орликовой, подожгли 23 февраля. Пожарных вызвала жительница дома, расположенного недалеко от комиссариата, которая почувствовала запах гари, выглянула в окно и увидела, что горит военкомат. Сообщалось, что спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 10 минут, обошлось без пострадавших.