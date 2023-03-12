Мужчина заживо сгорел в машине после аварии под Ярославлем

Фото: ОГИБДД г.Переславля

В Ярославской области произошла авария, в результате которой мужчина заживо сгорел в машине, сообщается на странице ГИБДД Переславль-Залесского во «ВКонтакте». За рулем Renault Logan был 52-летний мужчина. На фоне погодных условий он не справился с управлением, врезался в дерево и остановился у АЗС. Очевидцы помогли водителю выбраться из авто, а после машина загорелась. Пассажир выбраться из салона не успел.

Со слов очевидцев, все произошло молниеносно. Водитель с травмами доставлен в приемный покой ЦРБ Переславля, — сообщили в ГИБДД.

Ранее в Армавире женщина за рулем Kia сбила двоих перебегавших в неположенном месте дорогу школьников. Инцидент произошел 11 марта на улице Комсомольской. Дети выжили, их доставили в больницу с ушибами и переломами.

На северо-западе Москвы ранее легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Находившаяся за рулем водитель не справилась с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с ребенком, скончалась на месте происшествия.