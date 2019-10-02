https://static.news.ru/photo/9ea9bbcc-d677-11e9-955b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Циклон обеспечит 3 октября в Москве летнюю погоду. Днём воздух прогреется до плюс 21 градуса.

По данным Гидрометцентра , температурный фон превысит климатическую норму на 4-6 градусов, приблизившись к своим максимальным значениям, зафиксированным в 1915 году.

Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 4 октября, незначительно похолодает — до плюс 14 градусов тепла, однако днём усилится ветер и через Центральный федеральный округ с запада на восток начнёт перемещаться холодный атмосферный фронт циклона, который принесёт обильные дожди и резкое похолодание.

Ранее News.ru писал о том, что жителей столицы ждут пасмурные выходные с небольшими дождями и температурой до 9–10 градусов. Ночью температура может понизиться до нуля. Об этом сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.