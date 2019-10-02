Циклон обеспечит 3 октября в Москве летнюю погоду. Днём воздух прогреется до плюс 21 градуса.
По данным
Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В ночь на пятницу, 4 октября, незначительно похолодает — до плюс 14 градусов тепла, однако днём усилится ветер и через Центральный федеральный округ с запада на восток начнёт перемещаться холодный атмосферный фронт циклона, который принесёт обильные дожди и резкое похолодание.
Ранее News.ru писал о том, что жителей столицы ждут пасмурные выходные с небольшими дождями и температурой до 9–10 градусов. Ночью температура может понизиться до нуля. Об этом сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
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