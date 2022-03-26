В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр объявил в столице предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности на воскресенье, 27 марта. В Москве и области ожидаются сильный ветер, снег, метель, говорится в сообщении научно-исследовательского учреждения.

С 00:00 мск с сохранением в течение суток 27 марта в Москве и Московской области ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15-20 м/с, днем и вечером 27 марта порывы до 25 м/с, — сказано в предупреждении.

Оранжевый уровень опасности также объявлен в Центральной России и в Ярославской области, где также ожидается ветер с порывами до 25 м/с.

Что касается приходы весны, то ранее сегодня глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода придёт в столицу в середине апреля. В начале следующей недели ожидается температура до 10 градусов ниже нуля ночью и около нуля днём.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу, 26 марта, и в воскресенье, 27 марта, погода в Москве будет меняться, ожидаются похолодание и сильный ветер. Наиболее неблагоприятной погода будет 27 марта. В этот день в столице ожидается снег.