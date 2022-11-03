Общественная палата обсудила дефицит кадров в регионах Общественная палата РФ: 75% работодателей наблюдают дефицит кадров

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Состояние кадров в регионах обсудили на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество». В стране наблюдается дефицит кадров — об этом говорят 75% работодателей, заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Михаил Погосян. По его словам, перед российской системой высшего образования сейчас стоит задача подготовки лидеров технологического развития.

Более 75% работодателей заявляют о дефиците в своих отраслях. Прогнозы говорят, что дефицит не исчезнет. Тем не менее существует ряд проектов, созданных для того, чтобы сформировать взаимодействие между индустрией в регионах и вузами. Например, только в 2020 году было создано 28 научно-образовательных центров мирового уровня, — рассказал Погосян.

Член Общественной палаты также рассказал, что государство выступает с инициативой создания передовых научных школ, и отметил важность того, чтобы студенты понимали свои перспективы в регионах. Погосян отметил, что ключевая задача на данный момент — получить кадровый прогноз, чтобы специалисты могли понять, как они могут проявить себя в том или ином регионе и какое их ждет будущее.

Ключевой нашей задачей является кадровый прогноз. Какие специалисты нужны завтра и послезавтра, чтобы людям было интересно проявить себя в своем регионе, — заключил он.

На форуме «Сообщество», как сообщалось ранее, также обсудят формирование новой модели управления экономикой в рамках секции «Экономика Победы». Модератор дискуссии и заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка заявил, что старая модель экономики исчерпала себя и доказала неэффективность в решении многих фундаментальных проблем. Россия, которая существует в условиях агрессии Запада, имеет уникальную возможность сформировать новую модель устройства экономики, считает он.