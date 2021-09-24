В Москве завершился несогласованный митинг КПРФ

Сторонники КПРФ провели митинг в центре Москвы на Пушкинской площади против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в столице. Официально мероприятие было заявлено как встреча с депутатами и обсуждение итогов выборов, сообщает «Коммерсант».
Несмотря на то, что столичные власти не согласовали митинг, на него
Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу граждан. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности,— сказал один из сотрудников полиции.
Силовики включили из громкоговорителей музыку, которая заглушала слова выступающих на митинге.
К настоящему времени акция уже завершилась, её продолжительность составила 50 минут.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признаёт итогов онлайн-голосования в Москве, поэтому 25 сентября будут организована акция в формате встречи с избирателями. Политик подчеркнул, что она полностью соответствует закону и согласование с властями получать не нужно.
Выборы проходили по всей стране с 17 по 19 сентября. В Москве, Севастополе, а также в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях использовалось онлайн-голосование. КПРФ не признала итоги выборов в столице. В партии заявили о «больших фальсификациях», допущенных при подсчёте электронных голосов.