В Москве завершился несогласованный митинг КПРФ

Сторонники КПРФ провели митинг в центре Москвы на Пушкинской площади против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в столице. Официально мероприятие было заявлено как встреча с депутатами и обсуждение итогов выборов, сообщает «Коммерсант».

Несмотря на то, что столичные власти не согласовали митинг, на него пришли около 500 человек, в том числе представители СМИ. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов просил присутствующих разойтись.

Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу граждан. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности,— сказал один из сотрудников полиции.

Силовики включили из громкоговорителей музыку, которая заглушала слова выступающих на митинге.

К настоящему времени акция уже завершилась, её продолжительность составила 50 минут.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признаёт итогов онлайн-голосования в Москве, поэтому 25 сентября будут организована акция в формате встречи с избирателями. Политик подчеркнул, что она полностью соответствует закону и согласование с властями получать не нужно.

Выборы проходили по всей стране с 17 по 19 сентября. В Москве, Севастополе, а также в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях использовалось онлайн-голосование. КПРФ не признала итоги выборов в столице. В партии заявили о «больших фальсификациях», допущенных при подсчёте электронных голосов.