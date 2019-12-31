https://static.news.ru/photo/35d24d5c-2c63-11ea-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первый день нового года в Москве и Подмосковье местами пройдёт небольшой снег и будет облачная погода.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве ожидается от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 5 до 0 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада, со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 12–15 м/с, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее NEWS.ru писал об опасности тёплой зимы. По мнению специалистов, тёплая погода в зимний период может привести к появлению благоприятных условий для распространения ОРВИ и гриппа.