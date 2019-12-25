https://static.news.ru/photo/840dc6d4-2724-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тёплая погода в зимний период может привести к появлению благоприятных условий для распространения ОРВИ и гриппа. Об этом в среду, 25 декабря, журналистам рассказала руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева.

По её словам, в 2019 году зимой возросло количество людей, страдающих от вирусных заболеваний. Эксперт связывает указанную тенденцию с достаточно тёплой для декабря погодой.

Бурцева отмечает, что при таких температурных показателях люди чаще посещают различные общественные места. Из-за этого возрастает уровень риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

Гражданам надо быть осторожнее относительно гриппа. Эпидемии нет, но погодные условия — тёплая зима — создают благоприятные условия для распространения этого заболевания, — цитирует Бурцеву «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой.

По его словам, на этой неделе будет «предновогодняя погода». Температура опустится до -5 градусов ночью и до -3 градусов днём. В ближайшие дни выпадет снег, который растает к праздникам.