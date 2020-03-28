https://static.news.ru/photo/b24750c8-7112-11ea-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два раввина доставлены в инфекционную больницу московского посёлка Коммунарка для инфицированных коронавирусом для уточнения диагноза.

Это раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и ещё один раввин, который прилетел из Израиля. Они принимали участие в праздновании Пурима в московской синагоге, — рассказал РИА Новости вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций РФ Зиновий Коган.

По его словам, мужчины были госпитализированы около двух дней назад.

Раввину Ицхаку Когану 74 года. По предварительным данным, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.