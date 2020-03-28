https://static.news.ru/photo/b413bf3e-7196-11ea-a120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы сообщил, что количество пассажиров в столичном метро уменьшилось в три раза, в наземном транспорте — в два раза на фоне ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусом.

Стремительное сокращение объёмов перевозок в московском транспорте говорит само за себя, — отметил градоначальник в своём личном блоге.

По данным на 29 марта, в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000.

Мэр Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции. Он отметил, что если гражданин не дорожит своим здоровьем, то он обязан подумать о других. Мэр добавил, что при необходимости власти столицы готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, писал NEWS.ru.