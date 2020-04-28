В Московской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/552a65e2-8981-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области подписал постановление, согласно которому в регионе продлеваются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, — говорится в документе, который был опубликован на сайте регионального правительства.

Кроме того, ресторанам, кафе и барам разрешено работать только навынос, а также доставлять еду на дом.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса в стране закрыты культурные и развлекательные заведения, общепит и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиянам разрешено выходить на улицу для прогулок с собакой, в ближайший магазин и аптеку, чтобы выкинуть мусор и для обращения за медицинской помощью.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что угроза коронавируса ещё не миновала.