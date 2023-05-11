В мире отменили режим ЧС из-за оспы обезьян Глава ВОЗ объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян. По его словам, заболевание больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Вчера комитет рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении ЧС по оспе обезьян в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился, — сказал Гебрейесус.

С начала эпидемии оспы обезьян ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях инфицирования данным вирусом. Известно о 140 смертельных исходах в 111 странах. В России также было зафиксировано несколько случаев инфицирования.

В середине февраля врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что россиянам нет смысла бояться оспы обезьян, так как у большинства жителей РФ еще со времен СССР выработан иммунитет к натуральной оспе благодаря вакцинации. Тогда он отметил, что в РФ нет пандемии или вспышки, было зафиксировано только несколько случаев заражения.