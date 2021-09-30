В Минздраве призвали регулировать вкусовой состав электронных сигарет

В Минздраве призвали ввести дополнительные требования к электронным сигаретам. Как заявил заместитель министра ведомства Олег Салагай, необходимо проработать вопрос регулирования состава вкусовых наполнителей, чтобы снизить привлекательность вейпов среди несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Я, может быть, только дополню к тому, что сегодня прозвучало… Это необходимость дополнительного регулирования наполнителей электронных сигарет, это то, что сказывается на их привлекательности для несовершеннолетних, для детей, — сказал он на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам Салагая, ведомство поддерживает предложения по ограничению маркетинга в части регулирования электронных сигарет. Он также считает, что следует рассмотреть вопросы дополнительных требований к выкладке и условиям продаж сигарет.

Ранее Олег Салагай заявил о намерении ведомства проработать новые меры для борьбы с курением. Чиновник отметил, что это важно «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости» среди россиян.

В числе новых мер Салагай назвал запуск производства стандартных и обезличенных упаковок, 75% площади которых будет занято фотоизображениями или рисунками о вреде курения. В ведомстве намерены запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и использование ароматизаторов, красителей и других добавок, которые усиливают зависимость.