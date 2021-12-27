В Минздраве оценили темпы распространения «омикрон»-штамма

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что «омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, нежели предыдущие мутации коронавируса. По его словам, в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения, передаёт «Интерфакс».

Специалисты оценили особенности клинического течения заболевания. Установлено, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие, — сказал Мурашко.

В связи с этим он напомнил об особой важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других мер профилактики коронавируса. Также он отметил в качестве наиболее эффективного метода защиты именно вакцинацию.

Распознание идёт гораздо быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому важно обучить детей безопасному поведению, — добавил глава Минздрава.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что всплеск заболеваемости, спровоцированный быстрым распространением штамма «омикрон», угрожает переполнению американских больниц, хотя сам штамм, возможно, вызывает менее тяжёлое течение болезни. Однако инфекционист заявил, что в США не хотят «самоуспокаиваться». В настоящее время штамм «омикрон» является лидирующим в США. Фаучи подчеркнул, что среднее число случаев госпитализации на прошлой неделе достигло 150 тысяч в сутки, и предположил, что цифра «вырастет, скорее всего, намного больше».