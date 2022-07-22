В Минздраве назвали самые распространённые нарушения работы мозга Невролог Шамалов назвал инсульт самым распространённым нарушением работы головного мозга

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Самыми распространёнными нарушениями работы головного мозга являются инсульт, хроническая ишемия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов. Его слова приводит РИА Новости.

В наше время к наиболее распространённым нарушениям работы головного мозга можно отнести острые и хронические сосудистые заболевания, такие как инсульт, хроническая ишемия головного мозга. Весьма часто встречаются и нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона, <...> болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, — рассказал Шамалов.

Он также добавил, что среди хронических заболеваний нервной системы особое место занимают такие патологии, как эпилепсия и рассеянный склероз.Также серьёзную опасность представляют нервно-мышечные заболевания.

Согласно данным Всемирной инсультной организации, в мире ежегодно фиксируется более 15 млн случаев инсультов. В России, по словам эксперта, за указанный отрезок времени с острыми нарушениями мозгового кровообращения сталкиваются более 400 тысяч человек.

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