В Минздраве изменили порядок плановой госпитализации в период пандемии

https://static.news.ru/photo/5b03c36e-77f2-11ea-bbb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временные изменения внесены Минздравом РФ в порядок плановой госпитализации пациентов. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале правовой информации, плановая госпитализация теперь проводится исключительно по направлению лечащего врача той медицинской организации, к которой прикреплён пациент.

Как ранее писал NEWS.ru, новый временный порядок госпитализации вводится для координации работы медучреждений с учётом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции всех граждан.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406, умерли 45 человек.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.