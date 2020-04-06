В Минздраве изменили порядок плановой госпитализации в период пандемии

Временные изменения внесены Минздравом РФ в порядок плановой госпитализации пациентов. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно приказу ведомства,
Как ранее писал NEWS.ru, новый временный порядок госпитализации вводится для координации работы медучреждений с учётом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции всех граждан.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406, умерли 45 человек.
В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники