В Минпросвещения призвали школы не требовать кучу справок от учеников

https://static.news.ru/photo/eb278b68-9530-11eb-9c39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко призвал школы не требовать от родителей первоклассников кучу справок при приёме детей на обучение и не проявлять тем самым излишнюю инициативу. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что нередко приоритетным правом зачисления в первый класс пользуются братья и сёстры тех учеников, которые уже учатся в учебном заведении. Для этого обычно требуют справки о родстве. Семченко заявил, что существуют другие документы, которые можно использовать.

Каждый из детей вписан в паспорт родителей — раз, и второе — документ о совместном проживании: регистрация или выписка из домовой книги, — рассказал специалист.

Он обратился к коллегам из системы образования и призвал их не требовать от родителей первоклассников «гигантское количество справок». Кроме того, Семченко заметил, что документ о приёме в школу должен готовиться на основе принципов открытости и справедливости.

Весь процесс, процесс приёма заявлений, зачисление, ну и не только, должны быть открытыми и справедливыми. И такой принцип мы исповедуем не только при приёме в школу, но и при проведении ЕГЭ, — добавил специалист.

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