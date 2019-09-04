Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что отказ от экзаменов в школах вряд ли возможен в ближайшей перспективе, и отметил важность базовых знаний.
Он сказал об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребёнка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <...> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет, — подчеркнул Зенькович.
Как ранее писал News.ru, глава Сбербанка Герман Греф представил результаты опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), по данным которого 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов.