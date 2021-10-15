В Минприроды заявили о нехватке приютов для животных

В России нужно ещё 785 приютов для бродячих животных, чтобы принять их всех, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природы. И пока власть не осознает необходимость таких учреждений, бездомные псы продолжат нападать на людей, заявил руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

В Минприроды сообщили, что Агентство стратегических инициатив подготовило проект модульных легковозводимых приютов в регионах. Но с ним не согласна, например, владелица приюта «Домашний» в Московской области Илона Броневицкая. Она считает, что проще развивать частные приюты с помощью субсидий или предоставлять землю для зоозащитных организаций.

Но никто особо не хочет выпускать из рук бюджетные деньги. Хотя нормальных муниципальных приютов я не встречала. Например, есть приюты, куда не принимают на работу зоозащитников. Там творится беззаконие, если собакам не хватает места, их просто убивают. А в Якутии муниципальный приют передали общественной организации, и там теперь порядок, — рассказала Броневицкая.

До 2018 года бездомных собак легально уничтожали. Меньше их не становилось, регионы тратили 2 млрд рублей в год, и процветала коррупция — рассказал глава Комитета Госдумы VII созыва по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сейчас бездомных животных предписано отвозить в приюты, стерилизовать и вакцинировать, после чего оставить, либо найти дом, либо выпустить.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев порекомендовал при встрече с бродячим псом обратиться в органы местного самоуправления с просьбой поместить животное в приют. Подкармливать и сооружать тёплые будки не стоит, животные могут посчитать территорию своей и нападать на чужаков.