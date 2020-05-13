В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно

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Проведение Единого госэкзамена в дистанционном формате не исключается лишь для маломобильных групп населения. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с министерством просвещения РФ.

Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения, — цитирует РИА Новости пресс-службу Минобрнауки РФ.

Как писал NEWS.ru, народный учитель России Ефим Рачевский выступил против сдачи школьниками единого госкэамена (ЕГЭ) в дистанционной форме. Свою позицию педагог объяснил недоверием школ «к тем, кто экзаменует».