Народный учитель РФ высказался против дистанционного ЕГЭ

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Генеральный подрядчик «Газпрома», группа компаний «Стройнефтегаз» приостановила работы на объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ранее была зафиксирована массовая вспышка COVID-19. В настоящее время приоритетом для подрядчика является вывоз людей с месторождения.

Об этом ТАСС сообщил представитель «Стройнефтегаза». Работы на месторождении возобновятся только после принятия всех неотложных мер по нормализации эпидемиологической обстановки и снятия карантина. Всего на объектах Чаяндинского НГКМ работает около...