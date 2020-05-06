Народный учитель РФ высказался против дистанционного ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/a405af40-8fa4-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpgФото: Elena Sikorskaya/Global Look Press
Народный учитель России Ефим Рачевский выступил против сдачи школьниками единого госкэамена (ЕГЭ) в дистанционной форме и предложил провести его осенью.
Свою позицию педагог объяснил недоверием школ «к тем, кто экзаменует».
Есть такое понятие как прокторинг — это система, которая контролирует саму процедуру честности. В масштабах такой большой страны, как наша, за такой короткий период её создать невозможно, — сказал Рачевский радио «Говорит Москва».
Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве России задумались о переносе ЕГЭ на середину июля или начало августа. В Госдуме, в свою очередь, предложили вообще не проводить экзамен в 2020 году, объяснив это тем, что в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи ЕГЭ для всех учащихся.