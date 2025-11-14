Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:53

В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина

Качанов: Минцифры начнет эксперимент по онлайн-продаже вина в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, заявил замглавы министерства Олег Качанов. По его словам, технически для этого уже все готово, передает РИА Новости.

Вторая часть марлезонского балета — это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос. По нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают повышение возрастного ценза на алкоголь до 21 года. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает это сложным и предлагает сначала провести эксперимент в регионах. Регионы могут ограничивать продажу алкоголя в отдельные даты, но вопрос требует детального изучения.

Тем временем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.

Минцифры
алкоголь
вино
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.