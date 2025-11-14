В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина Качанов: Минцифры начнет эксперимент по онлайн-продаже вина в 2026 году

Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, заявил замглавы министерства Олег Качанов. По его словам, технически для этого уже все готово, передает РИА Новости.

Вторая часть марлезонского балета — это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос. По нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают повышение возрастного ценза на алкоголь до 21 года. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает это сложным и предлагает сначала провести эксперимент в регионах. Регионы могут ограничивать продажу алкоголя в отдельные даты, но вопрос требует детального изучения.

Тем временем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.