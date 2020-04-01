В МИД рассказали о числе россиян, которые желают вернуться на родину

https://static.news.ru/photo/afee184a-7417-11ea-b1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press

За рубежом находятся 25 тысяч россиян, изъявивших желание вернуться в РФ. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Соответствующие данные внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

В России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как писал NEWS.ru, 30 марта министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что за последние десять дней из-за рубежа вернулись на родину 155 тысяч россиян.