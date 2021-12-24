В МИД прокомментировали возможность принятия законов о домашнем насилии

В МИД прокомментировали возможность принятия законов о домашнем насилииЗаконы о домашнем насилии могут изменить после решения ЕСПЧ по делу Маргариты Грачёвой
Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего Россию выплатить €370 тысяч жертве домашнего насилия Маргарите Грачёвой. Об этом заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев
Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства, — сказал дипломат.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грачёвой более €370 тысяч компенсации затрат на медицинские услуги, потерю дохода, а также компенсацию морального вреда. В своём решении суд указал, что была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Отмечено, что силовики не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства, понятие «семейное насилие» отсутствует в российской правовой системе.
Кроме Грачёвой компенсации должны также выплатить Наталье Туниковой, Ирине Петраковой и Елене Гершман. Они также пострадали от домашнего насилия. Трое россиянок получат по €20 тысяч. Всем четырём женщинам также полагается по €5 тысяч компенсации за судебные издержки.