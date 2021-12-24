В МИД прокомментировали возможность принятия законов о домашнем насилии

Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего Россию выплатить €370 тысяч жертве домашнего насилия Маргарите Грачёвой. Об этом заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев напомнил , что вопрос домашнего насилия давно рассматривается и с точки зрения законодательных инициатив и законопроектов. Сам же этот вопрос он назвал «очень деликатным и непростым», в отношении которого существует много разных позиций.

Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства, — сказал дипломат.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грачёвой более €370 тысяч компенсации затрат на медицинские услуги, потерю дохода, а также компенсацию морального вреда. В своём решении суд указал, что была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Отмечено, что силовики не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства, понятие «семейное насилие» отсутствует в российской правовой системе.

Кроме Грачёвой компенсации должны также выплатить Наталье Туниковой, Ирине Петраковой и Елене Гершман. Они также пострадали от домашнего насилия. Трое россиянок получат по €20 тысяч. Всем четырём женщинам также полагается по €5 тысяч компенсации за судебные издержки.