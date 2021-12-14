ЕСПЧ присудил лишившейся кистей рук Маргарите Грачёвой более €370 тысяч

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение россиянок Маргариты Грачёвой, Натальи Туниковой, Елены Гершман и Ирины Петраковой, пострадавших от домашнего насилия. Ответчиком по делу выступала Российская Федерация. Согласно решению, опубликованному на сайте ЕСПЧ, Россия должна выплатить Грачёвой более €370 тысяч в качестве компенсации затрат на медицинские услуги, расходов, потерю дохода и компенсации морального вреда.

Туниковой, Гершман и Петраковой государство обязано выплатить по €20 тысяч. Также всем четверым должно быть выплачено по €5 тысяч за судебные издержки.

По мнению суда, в отношении россиянок была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Отмечается, что в российской правовой системе отсутствует определение понятия семейного насилия и не практикуются защитные предписания, а власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства.

В декабре 2017 года бывший муж Грачёвой вывез её в лес, где отрубил кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Грачёву в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Врачам удалось пришить ГРачёвой левую кисть, для правой же был изготовлен протез.

Ранее Верховный суд РФ отменил приговор и в связи с решением ЕСПЧ отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело бывших членов неонацистской группировки Никиты Тихонова и Евгении Хасис, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. В 2009 году они были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Мера пресечения Тихонову и Хасис в виде содержания под стражей продлена до 8 марта 2022 года. Повторное апелляционное рассмотрение дела пройдет в Верховном суде. Защита считает, что слабая доказательная база по делу отразилась на вердикте присяжных, при котором семь голосов было за признание вины, а пять против. По словам Аграновского, это вынудило власти оказывать те меры давления, которые установил впоследствии ЕСПЧ. Относительно того факта, что сам Тихонов впоследствии признал свою вину, адвокат заявил, что это было сделано под давлением после осуждения его на пожизненный срок.